Conte pensa ad altre due soluzioni per sostituire Juan Jesus

Juan Jesus salta il Monza e non solo: stagione finita per lui. Il quotidiano Tuttosport fa sapere che oltre a Rafa Marin ci sono altre eventuali soluzioni per sostituire sia il brasiliano che Buongiorno, sempre in dubbio per sabato.

"Vista l'emergenza in difesa, non è da escludere che decida di tenere in panchina un difensore puro, nel caso in cui ci fosse la necessità di utilizzarlo a gara in corso. A tal proposito sono due le opzioni da mettere in campo dal primo minuto in alternativa a Buongiorno e Juan Jesus. Una di queste potrebbe essere lo spostamento di Di Lorenzo (al rientro dopo la giornata di squalifica) al centro e con la riconferma di Mazzocchi a destra dopo l'ottima prestazione con l'Empoli. Oppure, l'utilizzo di Olivera nel ruolo di difensore sul centro-sinistra (come spesso gioca anche con l'Uruguay) accanto a Rrahmani e con Spinazzola di nuovo titolare sulla corsia sinistra", si legge sul quotidiano.