Conte promosso in pagella: "Lukaku e Neres li ha voluti lui! Serata da Dr Jekyll e Mr Hyde"

vedi letture

"Una mano gliela dà Suzuki, l'altra i suoi cambi. E con Lukaku in campo il Parma si spaventa e il Napoli vince".

Il Napoli di Antonio Conte sorride dopo lo spavento. Quella col Parma è stata una gara dai due volti, come ribadito da Tuttosport: "Una serata da dottor Jekyll e mister Hyde. Il suo Napoli è passivo e lezioso nel primo tempo, ma nel secondo stravolge la gara grazie ai cambi e si rivede la squadra aggressiva e cinica". Il merito però è stato quello di ribaltare la sfida coi cambi, come evidenziato da La Gazzetta dello Sport: "Stavolta tanta sofferenza, ma non perde mai la lucidità. La vince con i cambi, quelli che aveva invocato per allungare la rosa dei titolari. Chiude col 4-2-4, con due centravanti e super Neres, voluto quanto Romelu".

Dello stesso avviso il Corriere dello Sport: "Una mano gliela dà Suzuki, l'altra i suoi cambi. E con Lukaku in campo il Parma si spaventa e il Napoli vince". L'aver tentato il tutto per tutto ha premiato per il nuovo tecnico dei partenopei, come ecidenziato da TMW: "Stasera è soprattutto fortunato perché il Napoli era in enorme difficoltà prima dell'espulsione di Suzuki. Nel finale tenta il tutto per tutto e gli va bene, ma c'è ancora tanto da lavorare: questa è una squadra troppo vulnerabile".

Le pagelle di Antonio Conte

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Il Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Il Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 6,5

TuttoNapoli: 7,5