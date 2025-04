Conte sa che c'è un uomo che avrà credito illimitato a cena (non è Scott)

"Scott, da ieri McT l'extraterrestre, non fa altro che telefonare allo scudetto da tre partite: è lui, con la sua faccia da Happy Days e i suoi assalti improvvisi da aquila reale, ad aver rimodellato la vita del Napoli rendendola un sogno nelle ultime tre partite. Due gol con l'Empoli, uno decisivo al Monza valso l'aggancio all'Inter in testa alla classifica e una doppietta magica contro il Toro".

Totale, 5 reti e 11 in campionato: scozzese da record. Gli ultimi due, però, non sono mica normali: hanno consentito il sorpasso sui campioni in carica (74 a 71), sconfitti nel pomeriggio dalla Roma di Claudio Ranieri. Un caro, fedele, straordinario amico di Antonio Conte: forte il sospetto che avrà credito illimitato a cena. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola ricordando l'importanza della vittoria dei giallorossi per la corsa scudetto.