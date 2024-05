Conte sarà un manager all'inglese: così ha già indirizzato il mercato

Antonio Conte al Napoli, ci siamo. Manca poco, davvero poco alle firme e ai successi annunci ufficiali. Poi comincerà la sua era in azzurro

Antonio Conte al Napoli, ci siamo. Manca poco, davvero poco alle firme e ai successi annunci ufficiali. Poi comincerà la sua era in azzurro, che da contratto dovrebbe durare tre anni. L'allenatore salentino non sarà un allenatore all'italiana, ma un manager all'inglese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport:

"Sarà un manager all’inglese, anche se in Italia è una figura quasi mitologica: ha già indicato i profili giusti per rendere il Napoli da subito competitivo per l’alta classifica, soprattutto messo in chiaro il suo desiderio sulla rosa attuale. L’ultima annata balorda non deve ingannare, per Conte la squadra è già così altamente competitiva e con le giuste pedine può ambire a traguardi prestigiosi. A patto, ovviamente, di lasciare intatta l’ossatura".