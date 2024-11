Conte sorride: Lobotka può essere risparmiato dalla Slovacchia

Come riporta il quotidiano Repubblica oggi in edicola, nella giornata di martedì, dunque domani, il Napoli di Antonio Conte si ritroverà a Castel Volturno per ricominciare ad allenarsi in vista della gara di domenica al Maradona contro la Roma.

Il tecnico azzurro ritroverà Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Giacomo Raspadori, Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani e Romelu Lukaku. Inoltre, Stanislav Lobotka potrebbe essere risparmiato dalla sua Slovacchia. Tutte ottime notizie per il tecnico del Napoli in vista della sfida di domenica contro la Roma.