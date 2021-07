Conte, trattativa avanzata con Sky: può commentare la Champions

Quale futuro per Antonio Conte? Secondo il Corriere dello Sport l'ex allenatore dell'Inter è in trattativa avanzata... con l'emittente Sky. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità in tal senso, con lo stesso Conte che entrerebbe nella tv satellitare col ruolo di commentatore per le partite di Champions. La trattativa, come detto, è definita avanzata dal quotidiano. Con Conte che potrebbe così trovarsi a commentare la campagna europea della sua Inter, della Juventus di Allegri, ma pure dell'Atalanta e del Milan.