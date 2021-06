Corbo attacca la Nazionale: "Inginocchiarsi? Personalità zero e fuga dalla responsabilità!"

"Mancano opinioni forti anche tra chi per professione dovrebbe darne. Gli opinionisti sono solo i giornalisti che vanno in tv a discutere su un rigore dato o negato, quindi?". Scrive così nella sua rubrica 'Il Graffio' su La Repubblica Antonio Corbo, editorialista del quotidiano, attaccando la Nazionale per la vicenda #BlackLivesMatter: "Boccio la Nazionale che avrebbe deciso così: se si inginocchiano gli austriaci, giù anche noi. Personalità zero. Giovani tra i venti e i trent’anni sono indecisi a tutto, se hanno avuto tutto. Fuga dalle responsabilità".