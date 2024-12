Corbo: "Col passaggio al 4-2-3-1 Conte ha cambiato la partita e forse il futuro del Napoli"

Come indovinare la password dopo infiniti tentativi. Così Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, definisce i cambi di Antonio Conte contro il Venezia: "Ritira Kvara, ed il georgiano esce a testa bassa due volte amareggiato. Per la sostituzione e perché cede il versante sinistro al concorrente Neres, sfumato a destra era un bengala spento. Il secondo cambio è lucidissimo. Ma prima Conte aveva richiamato Anguissa, visto che correva a vuoto con le trecce nere al vento. Proprio l’irriconoscibile Anguissa di ieri, protagonista a Genova.

Qui non cambia la partita, forse un po’ di futuro del Napoli. Perché la sostituzione non è la solita, chiodo scaccia chiodo, ma una variante tattica. Appare Raspadori. Entra con la vittoria addosso, si muove bene e tutto sembra muoversi introno a lui. Il modulo passa da uno sfilacciato 4-3-3 ad un 4-2-3-1, un mediano in meno e Raspadori in più. Che diventa il centro del terzetto offensivo. Tutto sembra più chiaro. Giacomo detto Jack rivela la sua identità tattica".