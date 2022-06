Corbo su Repubblica: "ADL ha fatto poco per lo scudetto più facile della storia moderna"

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' per La Repubblica si è espresso così

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, nella sua rubrica 'Il Graffio' per La Repubblica si è espresso così: "Vero, il pubblico è deluso. La squadra ha sfiorato e fallito lo scudetto più facile nella sua storia moderna. Il presidente annuncia che il Napoli farà di tutto per vincere. L’allenatore di rimando affida a Sky una elaborata smentita. Avverte che è difficile chiudere tra le prime 4. È solo l’inizio di una strisciante antitesi. Secondo le opinioni più diffuse, De Laurentiis ha fatto poco o nulla per lo scudetto 2022 e Spalletti l’ha perso in 14 giorni, dal 10 al 24 aprile, quando la squadra gli è scoppiata tra le mani. Fiorentina, Roma, Empoli: un punto in 3 partite, e ciao Milan. Quest’anno rischiano di far peggio".