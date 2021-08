Corbo su Repubblica: "In questo paradosso chiamato Napoli si delineano due punti fermi"

"In questo paradosso chiamato Napoli, si delineano due punti fermi". Scrive così Antonio Corbo nel suo 'Graffio', la rubrica pubblicata sull'edizione online del quotidiano La Repubblica: "La squadra rottama i passaggi corti e orizzontali, sono finalmente spariti i retropassaggi, tende a giocare in velocità e in verticale. Si era capito subito. Secondo, il centro di gravità è l’asse Osimhen-Insigne, uno scatta nella profondità l’altro gli rifinisce l’ultimo passaggio, anche ieri il purosangue brado dalla criniera gialla è andato subito in gol".