Corbo sulle insidie scudetto: "Rischio musi lunghi in panchina, possibile non ci sia spazio per due azzurri?"

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo parla di scudetto, spiega che il Napoli ha la strada spianata

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo parla di scudetto, spiega che il Napoli ha la strada spianata, e lo merita, ma ci sono alcune insidie. Eccone una, parlando della trasferta di Salerno: "I primi cambi dopo 80 minuti fanno temere musi lunghi in panchina, possibile che non trovino più spazio Simeone e Raspadori? Se Zielinski non è al top, mancando Kvara, può sostituirlo uno dei due, più Simeone che Raspadori, con Elmas che scala in mediana".