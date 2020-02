CorSera elogia il Napoli: "Insuperabile e cinico. Niente spettacolo ma bada al sodo"

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza così la vittoria di Milano: "Il primo round della semifinale di Coppa Italia premia il Napoli pratico di Rino Gattuso. Ringhio viene a San Siro, nel suo stadio, concedendo niente allo spettacolo e badando al sodo: difesa attenta e contropiede rapido. Il sinistro a girare di Fabian Ruiz, dopo meno di un’ora, è una specie di doccia gelata per i sessantamila tifosi nerazzurri. Il Napoli fa tutto bene: insuperabile dietro (non ha ancora subito una rete in Coppa Italia), chirurgico nelle ripartenze. Sfiora il gol alla fine del primo tempo, chiude la pratica nel secondo. Confermando di essere imprevedibile, ma adatto alle sfide nobili".