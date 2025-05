McTominay, 7 dai quotidiani: "Furbata da vecchia volpe sul gol! Candidato all'MVP stagionale"

Scott McTominay mette il suo zampino, anche senza toccare il pallone, su un altro gol, quello di Raspadori a Lecce. E si becca i complicamenti dai quotidiani, a cominciare dal 7 in pagella del Corriere dello Sport: "La furbata sul colpo di Raspa - copre la visuale a Falcone e poi si abbassa - è da vecchia volpe e vale mezzo gol. Viene sempre dentro il campo, facendo perdere i riferimenti a Kaba ed Helgason. Dalle sue giocate nascono spesso le cose più interessanti, nonostante i raddoppi".

Si accoda con lo stesso voto, 7, Tuttosport: "Fa i solchi sul terreno, anche quando non segna. Si candida ad essere il miglior giocatore di questo campionato: per il Lecce è un incubo". Infine il giudizio de La Gazzetta dello Sport: "Prestazione “terrena”, l’unico picco è un recupero con filtrante per Raspadori. Anche così, è difficile che sbagli partita: sempre affidabile".