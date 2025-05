CdM - La ricostruzione delle tensioni tifosi-Polizia a Lecce: trasferta vietata a Parma?

La tensioni a Lecce tra i tifosi del Napoli e la Polizia. Questura aveva precedentemente annullato circa 700 biglietti a tifosi napoletani residenti in Campania, rei di aver acquistato tagliandi per settori diversi da quello ospiti. Nonostante il provvedimento, un numero imprecisato di sostenitori partenopei ha forzato i controlli per assistere al match, creando disordini e tensioni all'interno e all'esterno dello stadio Via del Mare.

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il rischio concreto è ora quello di un divieto di trasferta per i tifosi del Napoli residenti in Campania in occasione della prossima partita contro il Parma. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di ultrà napoletani, giunti a Lecce senza biglietto, ha tentato di forzare il blocco delle forze dell'ordine, sfociando in scontri anche tra le diverse fazioni. Un comportamento che potrebbe costare caro alla tifoseria azzurra.