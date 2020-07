Corsera punge Gattuso: "Sentenza prevedibile, lui urla e Gasp la vince"

Lo spareggio con il Napoli tra le più belle del reame, le migliori del girone di ritorno, è una sentenza, forse anche prevedibile: Gattuso urla di più, ma la partita la vince Gasperini. Questa la sintesi della gara giocata allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia sull'edizione odierna del Corriere della Sera, dove viene celebrata la squadra padrona di casa.

"L’Atalanta studia l’avversario nel primo tempo e lo fulmina con uno spietato uno-due a inizio ripresa: Pasalic sblocca di testa sul cross morbido del Papu Gomez, il migliore in campo, al quindicesimo assist in campionato, perfetto in tutte le zone del campo, anche in difesa. Il Napoli, che ha vinto la Coppa Italia e veniva da 5 successi di fila, sperava nel colpaccio per accorciare la classifica. Invece il verdetto è spietato. Poco gioco, un’occasione per rientrare nel match con Lozano (bravissimo Gollini in uscita), un gol annullato a Milik per fuorigioco".