Cronache di Napoli: "Novità in fase offensiva? Conte studia le mosse per domenica"

vedi letture

"Ritmo più alto e novità nella fase offensiva: il Napoli studia le mosse per lo scacco all'Inter" è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli in merito alla squadra di Antonio Conte che, considerata l'assenza dalla coppe, può già pensare alla prossima sfida di campionato contro i nerazzurri. Testa già a San Siro quindi, dopo il ko contro la Dea, per rialzarsi subito.