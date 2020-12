Crotone-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Petagna centravanti! Lozano torna dal 1'

Quale formazione sceglierà Rino Gattuso per la partita contro il Crotone? Secondo La Gazzetta dello Sport l'allenatore azzurro è pronto a cambiare mezza squadra rispetto all'undici sceso in campo in Olanda contro l'AZ per il match d'Europa League. La principale novità dovrebbe essere rappresentata da Petagna, titolare per permettere a Mertens di rifiatare. In difesa tornano Manolas e Mario Rui, in mediana potrebbe rivedersi Demme e in attacco Lozano dall'inizio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Molina, Petriccione, Benali, Vulic, Reca; Messias, Simy

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna