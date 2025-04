Da Milano: "Inzaghi sorride, pronti tre rientri per la Roma"

vedi letture

L'Inter è in difficoltà e in affanno per i tanti impegni, ma sta ritrovando lentamente alcuni uomini della rosa che tanto sono mancati a Inzaghi nell'ultimo periodo. L'aggiornamento infortunati lo si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Inzaghi sta per ritrovare tutti. Ed è la migliore delle notizie possibili, perché amplia la possibilità di rotazioni di Inzaghi. Dumfries, Zielinski e Thuram: tutti e tre torneranno a disposizione tra la partita con la Roma (ammesso che questa venga confermata sabato, visto la concomitanza con i funerali del Papa) e quella con il Barcellona. Più chiara la situazione per i due lungodegenti: salvo intoppi, a breve torneranno in gruppo e dunque a disposizione per sabato".