Da Roma - Tare in bilico, la Lazio sogna Giuntoli (con Zielinski)

Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero.

La Lazio guarda in casa Napoli e sogna Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo, oltre che a Zielinski per il centrocampo di Sarri. Lo scrive l'edizione odierna de Il Messaggero.

"Tare rimane in bilico, Fabiani potrebbe subentrargli, Giuntoli resta in agguato. Quest’ultimo favorirebbe ancor di più l’affare Zielinski, anche se De Laurentiis pretende 40 milioni, la stessa cifra promessa per l’addio di Milinkovic dall’agente Kezman alla Lazio"