Da Torino: “Elmas sulla strada del Napoli, i granata puntano sul grande ex”

vedi letture

"Elmas sulla strada del Napoli, il Toro punta sul grande ex", titola il quotidiano La Stampa oggi in edicola. "Il macedone protagonista nella corsa scudetto di due anni fa degli azzurri, ora è uno spauracchio. Tocca a Cairo convincere il Lipsia per trattenerlo e regalare a Vanoli una super coppia con Zapata”, si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano torinese.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).