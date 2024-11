Da Torino insistono: Cairo pronto all'assalto per Simeone, ADL fissa il prezzo

Vagnati aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma accetterebbe l'obbligo di riscatto

Da Torino insistono: Cairo pronto all'assalto per Simeone, ADL fissa il prezzo. Nuove voci, sull'edizione odierna di Tuttosport, sulla voglia del Torino di portare in granata Giovanni Simeone già nel prossimo mercato di gennaio, soprattutto per l'infortunio occorso a Zapata: "De Laurentiis per cederlo chiederà 15 milioni. E non ha intenzione di indietreggiare.

Vagnati aveva (indirettamente) proposto un prestito con diritto ma accetterebbe l'obbligo di riscatto. Il problema è la cifra e qui entra in scena Cairo. Il dt deve avere a disposizione una cifra importante per avere qualche speranza di portare l'argentino a Torino. Con 12-13 milioni potrebbe superare l'intransigenza del presidente del Napoli'.