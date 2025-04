Da Torino - Occhio Napoli: l'ex Elmas on fire cerca un gol in trasferta

Questa sera a Napoli (ore 20:45) il Torino torna in campo contro la capolista Napoli, impegnata nello sprint scudetto con l'Inter (che sarà poi a maggio all'Olimpico Grande Torino). Vanoli e il Toro si affidano all'estro di un grande ex della partita, Eljif Elmas: "Cerca gol in trasferta", avvisa il Corriere Torino di spalla a destra in prima pagina.

La storia recente. Ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Lipsia, in maglia granata ha siglato quattro reti nell'arco di 675 minuti giocati. Fuggito dalla Bundesliga per lo scarso minutaggio avuto, è stato scartato dal Napoli nel gennaio 2024 e il club di Aurelio De Laurentiis ne ha ricavato 24 milioni. A distanza di un anno il valore del cartellino si è dimezzato, ma il trequartista macedone si sta prendendo la sua rivincita in Serie A con il Toro.