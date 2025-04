Da Torino pazzi di Conte: "A Napoli ha fatto un altro capolavoro"

Da Torino non dimenticano Antonio Conte, anzi sognano il suo ritorno. Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola in un'editoriale del direttore Vaciago esalta il lavoro del tecnico del Napoli ora primo a +3 sull'Inter a 4 giornate dal termine.

"L’Inter ha chiaramente finito la benzina, bruciata in una stagione estenuante con qualche sgasata di troppo. Il Napoli rischia di finire i giocatori per colpa degli infortuni più intempestivi del mondo. Antonio Conte ha fatto con il Napoli quello che ha fatto con la Juventus, la Nazionale, il Chelsea, l’Inter e il Tottenham: portare una squadra oltre i propri limiti, installare nel suo sistema operativo l’applicazione “mentalità vincente”, ottenere dei risultati.

Il fatto di replicare con efficacia il suo modello, in club diversi e in diverse circostanze, lo pone in una ristrettissima élite di tre o quattro allenatori internazionali che possono vantare la stessa capacità. Poi non è bravissimo nel farsi degli amici (anzi sembra avere un sinistro talento per creare antipatie intorno a sé) e non è un tipo facile per dirigenti e presidenti (di cui può diventare la criptonite), ma sa insegnare a vincere e lo fa più velocemente di chiunque altro: questo ha un valore inestimabile".