Da Udine: "A Napoli clima da lunghi coltelli, è la nostra occasione per strappargli punti!"

"Udinese, nun te preoccupà. Ce sta 'o mare for: a Napoli per dare una svolta alla stagione" scrive il sito Tuttoudinese, punto di riferimento dei tifosi friulani in vista della gara di Napoli:

"Si parte con il Napoli, sfida densa di significati anche per tutto quel che è successo (extra campo) lo scorso maggio. La più difficile delle tre (guai sottovalutare i campioni d'Italia, squadra fortissima nonostante il clima da notte dei lunghi coltelli che si respira a Castel Volturno) può diventare paradossalmente l'occasione giusta per dare una svolta. Che Garcia sia in difficoltà, che Osimhen stia cercando qualsiasi pretesto per discutere il proprio rinnovo, che tutto l'ambiente non abbia digerito bene l'addio di Spalletti pare essere evidente. I partenopei, lo dicono le prestazioni, non sono gli stessi della scorsa stagione e forse oggi si trovano nel loro momento più complicato da agosto a questa parte. Se c'è un'occasione per provare a strappargli punti è questa. Una vittoria al Maradona riporterebbe entusiasmo e fiducia ad un gruppo giovane che fatica a prendere consapevolezza delle proprie capacità".