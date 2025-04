Damascelli: "Inzaghi ha già perso 2 scudetti su 3 e ora rischia di nuovo"

Tony Damascelli per Il Giornale, nel suo editoriale, commenta il momento che sta vivendo in stagione la squadra nerazzurra dopo il ko con la Roma e il Napoli che intanto batte il Torino e vola in vetta alla classifica a +3 a 4 giornate dal termine del campionato.

"L’Inter è vuota di molto e piena di poco, non è soltanto un gioco di parole, tre sconfitte consecutive, senza segnare gol, diciotto punti in meno rispetto allo scorso torneo, Inzaghi ha perso due scudetti su tre, potrebbe consegnare anche questo al Napoli come già gli è accaduto, 4 partite da giocare e le due di Champions che potrebbero riportare la luce dopo il buio assoluto odierno, i sintomi non consentono ottimismo, il recupero di Thuram è vitamina indispensabile, il resto è in riserva manifesta".