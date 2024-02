Debutto per Traoré: oggi gioca al posto di Zielinski e ha un obiettivo

Hamed Traoré è pronto a giocare la sua prima partita con il Napoli. Come riferito anche dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola

Hamed Traoré è pronto a giocare la sua prima partita con il Napoli. Come riferito anche dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il calciatore ivoriano giocherà titolare nella sfida prevista oggi al Maradona contro il Genoa. Sarà una chance importante per l'ex Sassuolo, che da quando è tornato in Italia non è sceso praticamente in campo. Il classe 2000 agirà come mezzala nel 4-3-3, un ruolo tante volte ricoperto da Zielinski che invece partirà dalla panchina.

Traoré, che soltanto ieri ha compiuto 24 anni, proverà a festeggiare nel miglior modo possibile con l'obiettivo di lasciare il segno. L'ivoriano infatti dovrà mettersi in mostra se vorrà ottenere una conferma dopo il prestito dal Bournemouth, che chiede 25 milioni di euro per il suo riscatto. Una cifra non di poco conto per il Napoli, in attesa di scoprire definitivamente uno degli acquisiti dell'ultima sessione di mercato.