Di Lorenzo torna tra i convocati del Napoli dopo tre mesi: la gestione contro il Como

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Il capitano azzurro rientra nel gruppo dopo dodici partite da spettatore. Stando al Corriere dello Sport, Di Lorenzo sarà disponibile per la trasferta di Como

Giovanni Di Lorenzo è pronto a rientrare. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il capitano del Napoli sarà convocato da Antonio Conte per la trasferta di domani al Sinigaglia contro il Como, valida per il 35° turno di Serie A. Un rientro atteso da mesi: l'ultima volta che Di Lorenzo era stato disponibile per una gara risale al 31 gennaio, quando si infortunò proprio durante la partita contro la Fiorentina. Da quel momento in poi, dodici partite vissute da spettatore, con Beukema e compagni chiamati a colmare la sua assenza in difesa.

Di Lorenzo infortunio Napoli: distorsione al ginocchio e operazione al piede, la lunga strada verso il recupero

Il percorso di recupero di Di Lorenzo è stato lungo e tutt'altro che lineare. Il terzino classe 1993 ha dovuto fare i conti prima con un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro riportato contro la Fiorentina, e poi con una successiva operazione al piede sinistro per risolvere una problematica preesistente che non poteva essere ulteriormente rimandato. Un doppio stop che lo ha tenuto lontano dai campi per tre mesi pieni, durante i quali ha lavorato a Castel Volturno per rimettersi in forma senza mai perdere il contatto con il gruppo.

Di Lorenzo torna per il finale di stagione: in panchina a Como, poi l'obiettivo è riprendere il posto da titolare

Il capitano del Napoli è tornato ad allenarsi con il gruppo a Castel Volturno nei giorni scorsi, un segnale concreto che il recupero è andato a buon fine. Per domani è prevista la panchina — un rientro graduale e gestito, senza forzare i tempi — ma la sua presenza nel gruppo rappresenta già un iniezione di morale per lo spogliatoio azzurro nel finale di stagione. Di Lorenzo vivrà queste ultime giornate di campionato accanto alla squadra, con l'obiettivo di tornare progressivamente protagonista in campo prima che il sipario si chiuda sulla Serie A 2025-26.