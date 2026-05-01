Tornike Kvaratskhelia, il fratellino di Khvicha nel mirino dell'Inter

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Dopo Khvicha al PSG, un altro Kvaratskhelia potrebbe approdare in Italia. Il fratello minore Tornike, classe 2010, ha già debuttato con l'Under 19 e si allena con i professionisti.

Si chiama Tornike, ha 16 anni appena compiuti ed è già sulla bocca di mezza Europa. Kvaratskhelia jr è il fratello minore di Khvicha — l'ex fuoriclasse del Napoli ora al PSG — e sta percorrendo a velocità impressionante la stessa strada che portò il fratello maggiore alla ribalta internazionale. Come racconta FC Inter 1908, Tornike gioca nello stesso ruolo di Khvicha: destro di piede, ama partire da sinistra per accentrarsi e liberarsi al tiro. Tecnica sopraffina, velocità e dribbling imprevedibili: caratteristiche che sembrano un marchio di famiglia.

Tornike Kvaratskhelia alla Dinamo Tbilisi: esordio con gol in Under 19 e primi allenamenti con i professionisti

Il salto di qualità è arrivato nel 2026 con l'approdo alla Dinamo Tbilisi, il club più importante della Georgia. L'impatto è stato immediato e devastante: nell'arco di pochi giorni Tornike ha prima esordito con la formazione Under 19 siglando anche un gol, poi ha partecipato ai suoi primi allenamenti con la prima squadra. In patria sono già certi che il debutto tra i professionisti sia questione di settimane, se non giorni. A soli 16 anni, Tornike Kvaratskhelia sta bruciando le tappe con una velocità che ricorda quella del fratello maggiore nei suoi anni di formazione.

Tornike Kvaratskhelia Inter: il legame con l'Academy in Georgia mette i nerazzurri in pole position sul talento

C'è un dettaglio che accende la fantasia dei tifosi nerazzurri: Tornike Kvaratskhelia ha un trascorso nell'Inter Academy Georgia, il progetto avviato dal club milanese nel 2021 per formare e valorizzare i talenti locali. Un legame che non è passato inosservato agli occhi degli osservatori interisti, e che ha portato il nome del giovane georgiano sulle relazioni degli scout da tempo. Mezza Europa ha già drizzato le antenne, ma l'Inter parte con un vantaggio concreto rispetto alla concorrenza. Dopo Khvicha al Napoli, la Serie A potrebbe presto accogliere un altro Kvaratskhelia — stavolta in maglia nerazzurra.