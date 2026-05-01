Anguissa di nuovo escluso contro il Como: la situazione contrattuale

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Il tecnico azzurro ripropone la formula vincente contro la Cremonese. Anguissa è di nuovo escluso dall'undici titolare e in estate potrebbe chiedere la cessione

Antonio Conte conferma la formula che ha portato i tre punti contro la Cremonese: per la trasferta di Como il Napoli scenderà in campo con il 3-4-2-1, con Scott McTominay nel ruolo di mediano al fianco di Stanislav Lobotka. Niente Fab Four, quindi, e niente Anguissa tra i titolari: il centrocampista camerunense è di nuovo escluso dall'undici iniziale, scivolato nelle gerarchie del tecnico salentino dopo che il cambio tattico si è rivelato vincente. Una scelta di campo chiara, che dice molto anche sul futuro del giocatore. Lo riporta Repubblica

Anguissa-Napoli: contratto in scadenza e mancato rinnovo, in estate può chiedere la cessione

La situazione di Anguissa va oltre la semplice scelta tattica. Il centrocampista camerunense ha un contratto con il Napoli in scadenza e le trattative per il rinnovo non hanno fin qui trovato un accordo tra le parti. In questo contesto, l'esclusione ripetuta dalla formazione titolare rischia di diventare il segnale definitivo di una separazione ormai nell'aria: in estate, Anguissa potrebbe concretamente chiedere di essere ceduto. Una perdita potenzialmente pesante per il Napoli, che però nel frattempo ha già trovato un'alternativa di livello sulle fasce offensive.

Alisson Santos titolare al posto di Anguissa: Napoli lo riscatta per 16,5 milioni dallo Sporting. Le cifre dell'operazione

A beneficiare dell'esclusione di Anguissa è Alisson Santos, che torna titolare e si conferma come uno degli acquisti più riusciti di questa sessione di mercato invernale. L'esterno brasiliano ha già cambiato la manovra offensiva del Napoli grazie alla sua capacità di saltare l'uomo, alla velocità e alla consuetudine con il tiro in porta. Il club azzurro ha già deciso di non lasciarselo sfuggire: il prestito verrà trasformato in acquisto definitivo con il pagamento dei 16,5 milioni di euro concordati a gennaio con lo Sporting Lisbona. Un investimento che il Napoli considera pienamente giustificato dal rendimento mostrato sin qui.