Scudetto Inter, domenica è il giorno ma nessun evento ufficiale del club

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I nerazzurri potrebbero laurearsi campioni d'Italia già domenica sera contro il Parma. Ma il tricolore potrebbe arrivare anche prima.

Domenica sera potrebbe essere la notte dello scudetto numero 21 per l'Inter. I nerazzurri ospiteranno il Parma a San Siro con il titolo già a portata di mano, ma la festa potrebbe scattare anche prima del fischio d'inizio: tutto dipenderà dai risultati del pomeriggio. Se il Napoli non dovesse vincere contro il Como e il Milan non facesse lo stesso contro il Sassuolo, l'Inter potrebbe festeggiare il campionato ancora prima di entrare in campo, con i tifosi già pronti a invadere le vie del centro.

Inter scudetto, la macchina organizzativa è partita: nessun evento ufficiale

In casa Inter la macchina organizzativa si è già messa in moto, ma la società ha scelto un profilo basso per i festeggiamenti pubblici: nessuna iniziativa ufficiale è in programma dopo la gara contro il Parma. Come riporta il Corriere dello Sport, questo non fermerà i tifosi nerazzurri, attesi in massa fuori da San Siro e per le vie del centro di Milano per celebrare in maniera spontanea, esattamente come accadde in occasione della seconda stella

Inter, brindisi privato allo scudetto lontano dai riflettori

Se il titolo dovesse arrivare domenica, il club ha già pianificato un momento tutto interno: giocatori, staff tecnico e dirigenza si ritroveranno dopo la partita per festeggiare in privato, lontano dai riflettori e dalle telecamere. Un brindisi sobrio e sentito, riservato a chi ha lavorato per costruire questo scudetto dall'interno, prima di lasciare spazio alla festa collettiva della città.