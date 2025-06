Difficoltà su Gatti e Beukema: Manna prova il colpo Chalobah del Chelsea

Trevoh Chalobah è un nome nuovo per la difesa del Napoli. Lo spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ricorda come il Chelsea lo valuti circa 20 milioni di euro, cifra su cui il club azzurro sta riflettendo. La mossa nasce anche dalle difficoltà incontrate su altri fronti: il Bologna continua a fare muro per Beukema, mentre la pista che porta a Gatti della Juventus appare complessa da percorrere.

Per questo motivo il ds Manna ha riaperto i contatti con il Chelsea, interlocutore già noto dopo i dialoghi della scorsa estate, prima per valutare la possibilità Victor Osimhen (trattativa sfumata), poi per l'approdo in maglia azzurra dell'attaccante Romelu Lukaku. Ora Chalobah attende novità da Londra e da Napoli.