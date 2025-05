Disordini ultrà a Lecce, individuati i responsabili: tutti napoletani senza biglietto

vedi letture

Dopo gli scontri verificatisi all’esterno del settore ospiti durante Lecce-Napoli, il Viminale è al lavoro per analizzare i filmati diffusi online e le immagini di videosorveglianza per individuare i responsabili dei disordini.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la Questura di Lecce ha già attribuito le principali responsabilità a circa cento tifosi del Napoli giunti allo stadio Via del Mare senza biglietto, elemento che potrebbe pesare sulle decisioni per le prossime trasferte.

Già nelle prossime ore, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive esaminerà quanto accaduto sabato e potrebbe imporre restrizioni per la gara Parma-Napoli. Il rischio concreto è che, per colpa di una minoranza, vengano penalizzati tutti i tifosi azzurri in vista delle prossime sfide in trasferta.