Libero e le difficoltà di Manna: "Dovra piazziare dieci esuberi"

vedi letture

“La cosa più difficile del mercato non è comprare ma vendere. Peccato però che, soprattutto in questa fase, prima di acquistare si debba cedere". Questa l'amara considerazione del quotidiano Libero sulle difficoltà del calciomercato in Italia: "E se tutti stanno cercando di cedere, non c’è nessuno che acquista, e allora nessuno riesce a cedere. È il classico stallo di metà luglio che sposta il grosso degli affari ad agosto. In Italia è accentuato perché il mercato interno ristagna. La Premier che ha soldi da buttare alimenta questo sistema di aggiustamenti interni, anche le piccole comprano dalle grandi […]

Le grandi hanno dannato bisogno di vendere non per guadagnare soldi ma per ridurre il costo rosa (monte ingaggi più ammortamenti dei cartellini). Anche il Napoli che ha alzato il costo rosa dovrà vendere. Al “povero” ds Manna toccherà piazzare Cajuste, Folorunsho, Hasa, Vergara, Zerbin, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Cheddira e Ambrosino".