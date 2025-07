Progetto nuovo stadio, Il Mattino: "Impianto da 65mila posti e investimento da 300 mln"

L'edizione odierna de Il Mattino scrive questa mattina del progetto che il Napoli avrebbe presentato per il nuovo stadio al Centro direzionale. Sempre dal quotidiano emergono alcuni ulteriori dettagli: "L’area individuata, un impianto da 65mila posti e un investimento che si aggirerebbe come minimo sui 250-300 milioni. In Europa impianti simili sono costati anche oltre il miliardo, il costo dipende da tantissimi fattori. E da cosa poi si vuole mettere all’interno dell’impianto. Tant’è il tema sono le procedure velocissime tanto che è già stata fissata per il 4 settembre la risposta della Zes.

In mezzo però ci sono dei passaggi che vale la pena ripercorrere. 'La Zes può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell’istruttoria' e questa eventualità potrebbe comportare l’allungamento dei tempi dell’autorizzazione fino a un mese. Se le integrazione non dovessero arrivare entro il termine prestabilito, l’intero procedimento verrà dichiarato decaduto. Il timing della Zes è serrato. 'Il termine perentorio entro il quale tutte le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è di 45 giorni dalla notifica'".