Tormentone Osimhen, nuova offerta in arrivo dalla Turchia: l'affare può sbloccarsi

La Repubblica accende i riflettori sulla trattativa che potrebbe segnare l’addio definitivo di Victor Osimhen al Napoli. Stavolta il club azzurro non si sta facendo invece condizionare dalla telenovela della cessione di Victor Osimhen, il cui cartellino (valutato 75 milioni) fa gola anche agli arabi dell’Al-Hilal e al Paris Saint Germain.

Osimhen, però, ha già scelto: vuole solo il Galatasaray, dove ha vissuto una stagione positiva in prestito e con cui ha stretto un forte legame con la città. Dalla Turchia è attesa oggi una nuova proposta ufficiale, accompagnata da garanzie bancarie: potrebbe essere l’offerta decisiva per sbloccare l’affare. Intanto, il capocannoniere del terzo scudetto ha presentato un certificato medico per evitare il rientro in Italia e prendere ulteriore tempo.