"Dobbiamo pizzicare la palla più alta": la richiesta alla squadra di Gattuso

Rino e la mentalità. Il tecnico del Napoli in questi giorni di sosta sta lavorando molto, secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulla questione dell'approccio e della consapevolezza della sua squadra. Così scrive il quotidiano:

"Al di là del sistema di gioco, quello su cui Gattuso sta battendo di più in questo periodo di allenamenti intensi, col gruppo al completo (a parte il capitano Insigne infortunato), è la maturazione di una mentalità da grande squadra che parte dagli atteggiamenti che si tengono in campo, che non sono legati solo agli schemi. «Dobbiamo pizzicare la palla più alta» continua a ripetere Rino nelle esercitazioni tattiche. Per andare a pressare alto serve testa, nel senso di convinzione, e gamba, oltre all’organizzazione. E allora ecco che Osimhen, per caratteristiche è uno che riesce a disturbare la partenza dell’azione avversaria grazie alla sua grande mobilità e velocità".