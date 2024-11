"Domina Conte ed i cambi spengono quelli del collega": i quotidiani esaltano Gasperini

Il Corriere dello Sport abbassa il voto fino a 7,5, ma parla di "codici e strategie perfette"

Sono quasi finiti gli aggettivi, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La Dea va anche a Napoli a fare la voce grossa, battendo con un secco 3-0 la capolista in casa sua. "Se ne frega del tabù Conte e di chi parla di Scudetto. Ha reso interessante un'altra partita giocando praticamente la gara perfetta: 0-3 lo scorso anno, 0-3 quest'anno. Seconda posizione in classifica, 29 gol fatti in 11 gare. Più passano le gare, più aumenta la media: questa Dea non ha nessuna intenzione di fermarsi", scriviamo su TMW a commento dell'8 in pagella.

Stesso voto per la la Repubblica e per la Gazzetta dello Sport: "Primo successo contro Conte dopo una sfida stravinta. Domina e poi risponde: i suoi cambi spengono quelli del collega". Anche Tuttosport è d'accordo sulla votazione e spiega: "L’Atalanta torna ad essere una seria candidata per lo scudetto. Riesce a trovare l’equilibrio giusto: rischia poco in difesa e davanti segna tre gol alla miglior difesa d’Europa". Il Corriere dello Sport abbassa il voto fino a 7,5, ma parla di "codici e strategie perfette" per l'Atalanta che era partita senza il suo bomber Mateo Retegui dal primo minuto.

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 8