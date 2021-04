Doveri promosso dalla moviola: non c'erano i due rigori "dubbi" per il Napoli

Ottima la direzione di arbitrale di Doveri in Napoli-Inter. Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: "Si comincia all’11’ con un contattino Barella-Insigne in area nerazzurra, giusto far giocare e il silent check conferma. Dubbio il fallo fischiato ad Hakimi che di testa anticipa Mario Rui che crolla a terra. Subito prima dell’intervallo Meret salva la porta bloccando la palla con un intervento pulito sul pericolo Barella. All’81’ l’episodio principale: nell’area difesa da Handanovic Zielinski va a terra dopo un contatto con De Vrij. Non è rigore: De Vrij prende in pieno la palla ed è poi colpito da Zielinski".