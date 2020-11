Dzeko ancora positivo, è a rischio per il Napoli! Anche se si negativizza non sarà in condizione

In attesa del match contro il Parma in casa Roma continua a tenere banco la positività di Edin Dzeko. Il bosniaco dopo aver saltato Genoa e Parma quasi sicuramente la gara di Europa League contro il Cluj e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il successivo match di campionato contro il Napoli è a rischio. L’ex City, infatti, anche nel caso di una sua negatività, difficilmente sarà in grado di affrontare un match così complesso con una condizione atletica così deficitaria.