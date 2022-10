E' Kvaratskhelia l'intoccabile di Spalletti: fin qui solo una volta è partito dalla panchina

Sempre titolare, eccezion fatta per la partita contro il Lecce in cui si esagerò con il turnover. Luciano Spalletti ha un intoccabile ed è Kvaratskhelia

Sempre titolare, eccezion fatta per la partita contro il Lecce in cui si esagerò con il turnover. Luciano Spalletti ha un intoccabile ed è Khvicha Kvaratskhelia, come evidenzia il Corriere dello Sport: "Il turnover, o come si vuol chiamare, esiste ma sino a un certo punto: a destra, dove Lozano si è spremuto contro l’Ajax, stavolta sembra ci torni Politano, in quella altalena che serve anche per tenere a bada la stanchezza; mentre dall’altra parte è impossibile prevedere di fermare l’irrefrenabile Kvratatskhelia, ha già potuto «riposare» nell’ultimo quarto d’ora del match di Champions di mercoledì e Christian Zaccardo, il «mentore», non vede l’ora di gustarselo dalla tribuna. L'unica panchina iniziale, per il georgiano, risale alla sfida con il Lecce: poi Spalletti lo ha gestito, per quel che ha potuto, sottraendogli una mezz'ora di scatti superflui ad Amsterdam; un quarto d'ora nell'ultima al Maradona".