Errori ed esclusioni: Spalletti lavora anche sulle crisi nervose di alcuni azzurri

Luciano Spalletti è arrivato conoscendo il potenziale tecnico a disposizione, ma consapevole della testa 'ballerina' di giocatori troppo spesso in balìa di crisi nervose, scrive il Corriere della Sera sottolienando che il tecnico è stato chiaro: "Si cambia in campo, una due, anche più volte. E chi sbaglia non scarica sugli altri: onori e oneri, a ciascuno il suo. Questa è personalità, secondo Spalletti. E che nessuno soffra l’esclusione: tiene i giocatori in riga, li convince che il «magic moment» arriva".