FOTO - La Stampa in prima pagina: "3-0, De Laurentiis fa subito ricorso"

La Stampa in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente nel taglio alto della prima pagina: "Juve-Napoli 3-0. De Laurentiis fa subito ricorso". Il Giudice - si legge all'interno a pagina 28 - decreta la vittoria dei bianconeri a tavolino e il -1 in classifica agli azzurri. Pronto il ricorso da parte del club partenopeo: "La decisione di non giocare ha anticipato lo stop della Asl".