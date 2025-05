Futuro Conte, CorSera: "Lo sfogo al Tardini un altro passo verso l'addio"

vedi letture

Rebus futuro per Antonio Conte nonostante il contratto fino al 2027 che lo lega al Napoli. L'allenatore domenica sera è apparso nervoso e venerdì sera salterà la partita contro il Cagliari al Maradona per l'ultima di campionato. Lo scrive il Corriere della Sera oggi in edicola.

"La notte dei saluti sarà anche l’ultima di Antonio? Di un eventuale addio a fine stagione non ne ha fatto un mistero. Dovrà confrontarsi con il presidente De Laurentiis ma la sensazione è che le strade possano dividersi prima della scadenza dei tre anni di contratto. Conte già in passato ha dimostrato di poter rompere anche legami che sembravano solidissimi se non più completamente convinto dal progetto. Lo sfogo nella notte al Tardini è sembrato un altro passettino in questa direzione. Fa l’elenco dei giocatori che ha perso per strada".