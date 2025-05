Futuro Conte, Il Mattino: "Disse che Napoli non è di passaggio! Ed i soldi ci sono..."

Una città pazza di gioia per una squadra che è stata capace di andare oltre i propri limiti. E pure oltre gli ostacoli come l'addio di Kvara e gli infortuni della seconda parte della stagione. Antonio Conte ha recuperato valori tecnici che sembrano persi e valorizzato le nuove risorse. Meriti anche a De Laurentiis per aver superato la tempesta, azzeccando le scelte, ma - scrive in un editoriale il quotidiano partenopeo Il Mattino - adesso arriva il momento del confronto sui progetti per la prossima stagione:

"La società ha la forza economica per un importante piano da sviluppare sul mercato. E Conte, al di là del contratto, ricordi cosa disse nei giorni del distacco di Kvara parlando da uomo d'azienda: "Deve essere chiaro che Napoli non è una tappa di passaggio", e dopo lo Scudetto ci sono tante altre sfide da vincere con il supporto di nuovi calciatori che arriveranno perché convinti dalla solidità del club e dalla presenza di un tecnico che fa la differenza. Non è un caso che uno dei più prestigiosi e titolati dell'ultima generazione lasci il City e valuti il Napoli. La rotta è finalmente cambiata".