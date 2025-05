Zazzaroni spiega il titolo del Cds: "Due Scudetti su tre lontani dal Nord... un'enormità!"

"Lo invidio. Invidio il napoletano campione d’Italia per la quarta volta. Invidio la sua totale, folle, generosa partecipazione alla festa, e anche certi suoi eccessi, così come ho sempre invidiato la disinvoltura con cui sa superare la disgrazia non solo sportiva", così il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, inizia l'analisi nel suo editoriale della vittoria dello Scudetto per poi spiegare anche la scelta del quotidiano in edicola. Di seguito alcuni stralci:

"Il napoletano in questo momento è libero e in strada, fuori dallo stadio, in piazza, anche a Roma e Milano, Bologna e Torino, Londra, Parigi, New York, è nel mondo. È ovunque con la nostalgia e l’allegria di sé stesso". E sul campo: "Antonio ha esaltato la qualità di McTominay, Lobotka, Buongiorno, Politano e Di Lorenzo; la personalità di Anguissa; l’adesione al progetto e il rispetto dei compiti di Lukaku, Raspadori, Rrahmani, Simeone; l’applicazione di Meret, Olivera, Spinazzola, Gilmour, Juan Jesus; gli strappi di Neres e quel poco di Kvara che ha potuto allenare.

Due anni fa il nostro titolo di prima pagina era “Inchinatevi”, oggi è “’Na Cosa Grande”. Perché due scudetti su tre a oltre 700 chilometri dall’asse Milano-Torino sono ’na cosa grande. Enorme".