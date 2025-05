Kvaratskhelia, nei pagelloni voti dal 7,5 al 4: "C'è la sua firma", "Ma tira i remi in barca..."

Nei voti di fine stagione, il Corriere dello Sport celebra i campioni e non dimentica Kvaratskhelia, ceduto al Psg a gennaio. Metà stagione e un tricolore virtuale sul petto anche per lui. Voto 7 per il georgiano che sabato prossimo sfiderà l'Inter nella finale di Champions League: "Mezzo scudetto e mezza Ligue 1 con il Psg, in attesa della finale di Champions: c’è anche la firma di Kvara in calce al bis. Da agosto a dicembre, realizzando 5 gol prima di dire adieu. Decisivo quello di San Siro al Milan: fu quella notte che il Napoli cominciò a sentirsi forte".

Per la Gazzetta dello Sport il georgiano è addirittura da 7,5: “Ha abbandonato la nave nel bel mezzo di un campionato che il Napoli dominava. Core ‘ngrato verrebbe da dire e forse è così. Ma finché c’è stato ha illuminato. 5 eti e 3 assist Il titolo è anche suo” mentre il quotidiano partenopeo Il Mattino punisce l'atteggiamento finale con un 4: “Quando ha capito di essere arrivato al capolinea, stufo del mancato rinnovo, ha iniziato a tirare i remi in barca, a fermarsi al primo dolore e far capire che era meglio lasciarlo andare perchè sarebbe diventato un peso. Poteva gestire meglio l’addio”.