Perché è un'impresa storica? Repubblica: "Il Napoli sposta la geografia del calcio al sud!"

La portata dell’impresa è così enorme che stavolta non è sufficiente scomodare la storia per descriverla, così quest'oggi il quotidiano Repubblica sulla vittoria del Napoli con una motivazione ben precisa "perché il secondo scudetto conquistato dal Napoli in appena tre anni sconvolge di prepotenza anche la geografia del calcio italiano: spostandola come non era mai successo verso Sud".

Per il quotidiano"l’eccezione è infatti diventata regola e lo straordinario ha lasciato spazio all’ordinario, nella notte senza tempo dello stadio intitolato a Maradona. Mancava per tagliare il traguardo l’ultima vittoria e l’irriducibile squa-dra di Antonio Conte l’ha conquista nell’emozionante epilogo del campionato contro il Cagliari (2-0, gol di McTominay e Lukaku), sfruttando come una poderosa scarica di adrenalina la spinta degli oltre 50 mila di Fuorigrotta".