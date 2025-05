Il Napoli di Conte è fatica e coraggio: stavolta non si abbassa e non trema nel finale

Fatica e coraggio sono i valori di una squadra immensa nel suo collettivo operoso, scrive quest'oggi Antonio Corbo su Repubblica per raccontare dello Scudetto del Napoli che anche ieri ha avuto bisogna di una grande giocata di McTominay per sbloccare il risultato, ma stavolta il Napoli non s'è difeso, ma ha insistito per chiudere la partita:

"Neres subentra a Politano ed è un attaccante, non più un rattoppo per chiudere vantaggi stretti. Anche Gilmour si muove bene, Anguissa già da tempo padrone del centrocampo è costretto a uscire, ma il Napoli tiene ancora palla. Non trema più come nei finali peggiori. McTominay continua sui suoi livelli, ed è abbagliante tra altre luci. Nello stadio dello scudetto il Cagliari finalmente si spegne".