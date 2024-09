Gaetano rimandato dai quotidiani: "Imbrigliato, evanescente e non ancora in condizione"

Il centrocampista classe 2000 Gianluca Gaetano non è riuscito a fare la differenza contro il 'suo' Napoli. Il calciatore del Cagliari, un'ora in campo contro i partenopei, non ha evitato la sconfitta dei rossoblù: all'Unipol Domus la partita è finita 4-0 a favore della squadra di Conte, a decidere la gara le reti di Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno. "In attesa della miglior condizione porta qualità alla manovra, un'ora autonomia nella quale fa vedere delle buone cose", si legge nel commento di TMW. "Debutta di nuovo, ripreso proprio dal Napoli dopo la bella mezza stagione scorsa qui, ma è ancora altalenante. Sorpreso sull’1-0", scrive la 'Gazzetta dello Sport'.

I voti per Gaetano oscillano tra il 5 e il 6, una sola sufficienza per lui. Questo il giudizio del 'Corriere dello Sport'. "Al debutto, contro la sua ex, galleggia tra le linee. Ma resta imbrigliato". "Contro la sua ex-squadra parte titolare. Evanescente", aggiunge 'TuttoSport' stamattina in edicola.

Così 'TuttoCagliari.net' ha commentato la sua prestazione: "Non è ancora in condizione, qualche buona giocata ma non è ancora il giocatore che conosciamo. Nicola lo sostituisce nella ripresa".

Le pagelle di Gianluca Gaetano

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 5.5

Corriere dello Sport - 5

TuttoSport - 5.5

TuttoCagliari - 5.5