"Gasperini fu l'allenatore del Napoli per qualche ora": il retroscena sul tecnico che piace ad ADL

Questo il retroscena che viene ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico

"Gasperini fu l'allenatore del Napoli per qualche ora": questo il retroscena che viene ricordato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico che, a distanza di 13 anni, resta sempre un chiodo fisso nei pensieri di Aurelio De Laurentiis in vista della prossima stagione: "Nel 2011 il tecnico dell'Atalanta - con cui ha un contratto fino al 2025 - fu allenatore del Napoli per qualche ora prima del rinnovo di Mazzarri.

Nel 2019 Giuntoli andò a trovarlo a Torino al tramonto della prima stagione di Ancelotti. Gasp in questi anni si è confermato ad alti livelli. De Laurentiis apprezza il suo calcio aggressivo e offensivo, la valorizzazione dei giovani, la capacità di coinvolgere tutta la rosa. L'idea del cambio modulo, con la difesa a tre, non sarebbe un problema".